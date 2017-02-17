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Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы

Спорт
«Ростов» провел потрясающий матч, осталось только не пропустить 4 и более мячей в Праге
Победа «Ростова»
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Победа «Ростова»

Ростов-на-Дону, 16 февраля 2017, 22:54 — REGNUM  16 февраля на стадионе «Олимпик-2» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Ростов» и «Спарта» (Прага). Матч завершился со счетом 4:0 в пользу ростовчан.

На 15-й минуте матча словенский защитник Миха Мевля открыл счет в матче ударом головы после скидки российского таргетмана (форвард, роль которого — замыкать прострелы и навесы с флангов) Александра Бухарова — 1:0.

На 32-й минуте матча крайний полузащитник «Спарты» Тьемоко Конате получил вторую желтую карточку и был удален.

Через 5 минут после удаления нападающий сборной России Дмитрий Полоз головой замкнул прострел Тимофея Калачева с правого фланга — 2:0.

Почти в следующей же атаке эквадорский опорный полузащитник ростовчан Кристиан Нобоа довел счет до разгромного ударом по пустым воротам с 11-метровой отметки после двух рикошетов — 3:0.

На 68-й минуте матча иранский форвард Сердар Азмун забил 4-й гол «Ростова» после прострела Дмитрия Полоза с левого фланга — 4:0.

«Ростов» провел потрясающий матч, осталось только не пропустить 4 и более мячей в Праге.

Составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачев, Нобоа, Мевля, Гацкан, Ерохин, Полоз, Бухаров.

«Спарта»: Коубек, Мазух, Калдец, Караваев, Нхамойнесу, Ваха, Дочкал, Сачек, Конате, Альбьяк, Юлиш.

Главный арбитр матча: Бас Нейхейс.

Удаления: Конате 32.

Голы: Мевля 15 — 1:0, Полоз 37 — 2:0, Нобоа 40 — 3:0, Азмун 68 — 4:0.

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