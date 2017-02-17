«Гент» одержал неожиданную победу над «Тоттенхэмом»
Брюссель, 16 февраля 2017, 22:52 — REGNUM 16 февраля на стадионе «Геламко Арена» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Гент» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу бельгийского клуба.
На 59-й минуте матча французский форвард «Гента» Жереми Пербе открыл счет в матче после прострела боснийского вингера Даниела Миличевича — 1:0.
«Тоттенхэм» имеет шансы пройти в следующую стадию турнира, осталось только победить на своем поле с разницей в 2 и более мяча.
Составы на матч:
«Гент»: Калинич, Митрович, Асаре, Жито, Сайеф, Деягере, Фоке, Эсити, Миличевич, Пербе, Саймон.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Ваньяма, Сиссоко, Дембеле, Алли, Винкс.
Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.
Голы: Пербе 59 — 1:0.
- 16 Февраля 2017 NB!«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
-
- 16 Февраля 2017 Гол Бернандески со штрафного принес «Фиорентине» победу над «Боруссией»
-
- 16 Февраля 2017 NB!Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
-
- 16 Февраля 2017 «Шахтер» победил «Сельту» с минимальным счетом