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«Гент» одержал неожиданную победу над «Тоттенхэмом»

Спорт
«Тоттенхэм» имеет шансы пройти в следующую стадию турнира, осталось только победить на своем поле с разницей в 2 и более мяча

Брюссель, 16 февраля 2017, 22:52 — REGNUM  16 февраля на стадионе «Геламко Арена» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Гент» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу бельгийского клуба.

На 59-й минуте матча французский форвард «Гента» Жереми Пербе открыл счет в матче после прострела боснийского вингера Даниела Миличевича — 1:0.

«Тоттенхэм» имеет шансы пройти в следующую стадию турнира, осталось только победить на своем поле с разницей в 2 и более мяча.

Составы на матч:

«Гент»: Калинич, Митрович, Асаре, Жито, Сайеф, Деягере, Фоке, Эсити, Миличевич, Пербе, Саймон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Ваньяма, Сиссоко, Дембеле, Алли, Винкс.

Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.

Голы: Пербе 59 — 1:0.

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