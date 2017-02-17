Гол Бернандески со штрафного принес «Фиорентине» победу над «Боруссией»

«Фиорентина» нанесла всего 3 удара в створ ворот и забила единственный гол в этой встрече. Теперь команда из Италии будет играть на удержание счета в ответном матче у себя на домашнем стадионе

Берлин, , 22:51 — REGNUM 16 февраля на стадионе «Боруссия Парк» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Боруссия Менхенгладбах» и «Фиорентина». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «фиалок».

На 44-й минуте матча итальянский вингер Федерико Бернандески открыл счет в матче мощнейшим ударом со штрафного с 25-ти метров от ворот — 0:1.

«Фиорентина» нанесла всего 3 удара в створ ворот и забила единственный гол в этой встрече. Теперь команда из Италии будет играть на удержание счета в ответном матче у себя на домашнем стадионе.

Составы на матч:

«Боруссия»: Цомер, Кристинсен, Вестергорд, Вендт, Янчке, Крамер, Херрман, Дауд, Азар, Штиндль, Джонсон.

«Фиорентина»: Тэтрушану, Родригес, Астори, Оливера, Бадель, Санчес, Весино, Бернандески, Валеро, Калинич, Тельо.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Голы: Бернандески 44 — 0:1.