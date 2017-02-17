Гол Бернандески со штрафного принес «Фиорентине» победу над «Боруссией»
Берлин, 16 февраля 2017, 22:51 — REGNUM 16 февраля на стадионе «Боруссия Парк» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Боруссия Менхенгладбах» и «Фиорентина». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «фиалок».
На 44-й минуте матча итальянский вингер Федерико Бернандески открыл счет в матче мощнейшим ударом со штрафного с 25-ти метров от ворот — 0:1.
«Фиорентина» нанесла всего 3 удара в створ ворот и забила единственный гол в этой встрече. Теперь команда из Италии будет играть на удержание счета в ответном матче у себя на домашнем стадионе.
Составы на матч:
«Боруссия»: Цомер, Кристинсен, Вестергорд, Вендт, Янчке, Крамер, Херрман, Дауд, Азар, Штиндль, Джонсон.
«Фиорентина»: Тэтрушану, Родригес, Астори, Оливера, Бадель, Санчес, Весино, Бернандески, Валеро, Калинич, Тельо.
Главный арбитр матча: Хесус Гил.
Голы: Бернандески 44 — 0:1.
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