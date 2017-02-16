Четверг, 16 Февраля 2017 года
21:15:08 МСК

«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы

Спорт
«Краснодар» одержал победу над «Фенербахче», теперь осталось только не проиграть в гостях

Краснодар, 16 февраля 2017, 20:52 — REGNUM  16 февраля на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 1/16 Лиги Европы между командами «Краснодар» и «Фенербахче». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «быков».

На 4-й минуте матча диспетчер сборной Швеции Виктор Клаессон открыл счет своим голам за «Краснодар» после навеса бразильца Вандерсона — 1:0.

«Краснодар» одержал победу над «Фенербахче», теперь осталось только не проиграть в гостях.

Составы на матч:

«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Мартынович, Рамирес, Калешин, Газинский, Подберезкин, Клаессон, Каборе, Вандерсон, Смолов.

«Фенербахче»: Демирель, Калдырим, Кьер, Озбайракли, Топал, Соуза, Потук, Нойштедтер, Соу, Эменике, Ленс.

Главный арбитр матча: Иван Кружляк.

Голы: Клаессон 4 — 1:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой Земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
Нижний НовгородРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное