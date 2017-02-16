«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над «Фенербахче», теперь осталось только не проиграть в гостях
Краснодар, 16 февраля 2017, 20:52 — REGNUM 16 февраля на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 1/16 Лиги Европы между командами «Краснодар» и «Фенербахче». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «быков».
На 4-й минуте матча диспетчер сборной Швеции Виктор Клаессон открыл счет своим голам за «Краснодар» после навеса бразильца Вандерсона — 1:0.
«Краснодар» одержал победу над «Фенербахче», теперь осталось только не проиграть в гостях.
Составы на матч:
«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Мартынович, Рамирес, Калешин, Газинский, Подберезкин, Клаессон, Каборе, Вандерсон, Смолов.
«Фенербахче»: Демирель, Калдырим, Кьер, Озбайракли, Топал, Соуза, Потук, Нойштедтер, Соу, Эменике, Ленс.
Главный арбитр матча: Иван Кружляк.
Голы: Клаессон 4 — 1:0.
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