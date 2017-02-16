«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над «Фенербахче», теперь осталось только не проиграть в гостях

Краснодар, , 20:52 — REGNUM 16 февраля на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 1/16 Лиги Европы между командами «Краснодар» и «Фенербахче». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «быков».

На 4-й минуте матча диспетчер сборной Швеции Виктор Клаессон открыл счет своим голам за «Краснодар» после навеса бразильца Вандерсона — 1:0.

«Краснодар» одержал победу над «Фенербахче», теперь осталось только не проиграть в гостях.

Составы на матч:

«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Мартынович, Рамирес, Калешин, Газинский, Подберезкин, Клаессон, Каборе, Вандерсон, Смолов.

«Фенербахче»: Демирель, Калдырим, Кьер, Озбайракли, Топал, Соуза, Потук, Нойштедтер, Соу, Эменике, Ленс.

Главный арбитр матча: Иван Кружляк.

Голы: Клаессон 4 — 1:0.