Фестиваля насилия на ЧМ-2018 не будет — Газзаев

Правоохранительные органы сделают все, чтобы предотвратить любые хулиганские выходки, которые могут омрачить мировой футбольный форум

Москва, , 17:11 — REGNUM Публикации Guardian про фильм BBC о том, что английские фанаты станут главным объектом ненависти в России в качестве мести за события на Чемпионате Европы 2016 года — «это очередная провокация в адрес нашего спорта, не имеющая под собой никаких оснований». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил депутат Госдумы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

«Ответственно заявляю — наша страна заинтересована в том, чтобы Чемпионат мира по футболу 2018 года стал настоящим праздником спорта для всего мира, а не бойней хулиганов», — сказал парламентарий, напомнив, что для ужесточено законодательство в отношении правил поведения во время спортивных мероприятий.

«Уверен, что правоохранительные органы сделают все, чтобы предотвратить любые хулиганские выходки, которые могут омрачить мировой футбольный форум», — отметил депутат.

Газзаев также напомнил, что поводом для столкновений российских и английских болельщиков в Марселе стали наглые провокации британцев, топтавших государственный флаг Российской Федерации. Об этом умолчали все западные СМИ, выставив англичан в роли жертвы.