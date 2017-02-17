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В Лиге Европы сегодня сыграны первые матчи 1/16 финала

Спорт
«Ростов» решил задачу выхода в 1/8, «Краснодару» и и"Зениту» для этого предстоит продемонстрировать свой истинный уровень игры

Краснодар, 17 февраля 2017, 01:01 — REGNUM  Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы принесли следующие результаты.

  • «Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) 1:0
  • «Алкмаар» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) 1:4
  • «Боруссия Мёнхенгладбах» (Германия) — «Фиорентина» 0:1 (Италия)
  • «Ростов» (Россия) — «Спарта Прага» (Чехия) 4:0
  • «Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) 1:0
  • «Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) 0:0
  • «Сельта» (Испания) — «Шахтёр» (Украина) 0:1
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) 1:2
  • «Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) 2:2
  • ПАОК (Греция) — «Шальке 04» (Германия) 0:3
  • «Хапоэль Беэр Шева» (Израиль) — «Бешикташ» (Турция) 1:3
  • «Вильяреал» (Испания) — «Рома» (Италия) 0:4
  • «Андерлехт» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) 2:0
  • «МЮ» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция) 3:0
  • «Легия» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды) 0:0
  • «Атлетик» (Испания) — «Апоэль» (Кипр) 3:2

Ответные матчи пройдут через неделю, в следующий четверг, 22 февраля.

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