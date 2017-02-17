В Лиге Европы сегодня сыграны первые матчи 1/16 финала
«Ростов» решил задачу выхода в 1/8, «Краснодару» и и"Зениту» для этого предстоит продемонстрировать свой истинный уровень игры
Краснодар, 17 февраля 2017, 01:01 — REGNUM Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы принесли следующие результаты.
- «Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) 1:0
- «Алкмаар» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) 1:4
- «Боруссия Мёнхенгладбах» (Германия) — «Фиорентина» 0:1 (Италия)
- «Ростов» (Россия) — «Спарта Прага» (Чехия) 4:0
- «Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) 1:0
- «Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) 0:0
- «Сельта» (Испания) — «Шахтёр» (Украина) 0:1
- «Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) 1:2
- «Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) 2:2
- ПАОК (Греция) — «Шальке 04» (Германия) 0:3
- «Хапоэль Беэр Шева» (Израиль) — «Бешикташ» (Турция) 1:3
- «Вильяреал» (Испания) — «Рома» (Италия) 0:4
- «Андерлехт» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) 2:0
- «МЮ» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция) 3:0
- «Легия» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды) 0:0
- «Атлетик» (Испания) — «Апоэль» (Кипр) 3:2
Ответные матчи пройдут через неделю, в следующий четверг, 22 февраля.
Читайте ранее в этом сюжете: В Лиге чемпионов сегодня без сенсаций
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
- 16 Февраля 2017 Зидан об игре против «Наполи»: «Результат справедлив»
-
- 16 Февраля 2017 «Ростов» понимает силу «Спарты», но в плей-офф не бывает слабых команд»
-
- 16 Февраля 2017 NB!«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
-
- 16 Февраля 2017 Гол Бернандески со штрафного принес «Фиорентине» победу над «Боруссией»
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
NB!
17.02.17
Российские дипломаты в Венесуэле пошли в народ
NB!
17.02.17
«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
NB!
16.02.17
«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»
NB!
16.02.17
Разведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
NB!
16.02.17
Чрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
NB!
16.02.17
Конец старой истории на Святой земле: Израиль будет целым и неделимым
NB!
16.02.17
Сергей Кургинян: «Народ — расходный материал для элиты»
NB!
16.02.17
«Прибалтам не надо бояться Путина, с ним надо сотрудничать»
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
NB!
16.02.17
Преступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
NB!
16.02.17
Предприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой