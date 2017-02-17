В Лиге Европы сегодня сыграны первые матчи 1/16 финала Спорт «Ростов» решил задачу выхода в 1/8, «Краснодару» и и"Зениту» для этого предстоит продемонстрировать свой истинный уровень игры

Краснодар, , 01:01 — REGNUM Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы принесли следующие результаты. «Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) 1:0

«Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) «Алкмаар» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) 1:4

«Алкмаар» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) «Боруссия Мёнхенгладбах» (Германия) — «Фиорентина» 0:1 (Италия)

«Боруссия Мёнхенгладбах» (Германия) — «Фиорентина» (Италия) «Ростов» (Россия) — «Спарта Прага» (Чехия) 4:0

«Ростов» (Россия) — «Спарта Прага» (Чехия) «Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) 1:0

«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) «Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) 0:0

«Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) «Сельта» (Испания) — «Шахтёр» (Украина) 0:1

«Сельта» (Испания) — «Шахтёр» (Украина) «Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) 1:2

«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) «Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) 2:2

«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) ПАОК (Греция) — «Шальке 04» (Германия) 0:3

ПАОК (Греция) — «Шальке 04» (Германия) «Хапоэль Беэр Шева» (Израиль) — «Бешикташ» (Турция) 1:3

«Хапоэль Беэр Шева» (Израиль) — «Бешикташ» (Турция) «Вильяреал» (Испания) — «Рома» (Италия) 0:4

«Вильяреал» (Испания) — «Рома» (Италия) «Андерлехт» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) 2:0

«Андерлехт» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) «МЮ» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция) 3:0

«МЮ» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция) «Легия» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды) 0:0

«Легия» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды) «Атлетик» (Испания) — «Апоэль» (Кипр) 3:2 Ответные матчи пройдут через неделю, в следующий четверг, 22 февраля. Читайте ранее в этом сюжете: В Лиге чемпионов сегодня без сенсаций

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