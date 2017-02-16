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Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ»

Спорт
«Валерий Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 г»

Москва, 16 февраля 2017, 15:28 — REGNUM  Футбольный специалист Валерий Карпин, ранее возглавлявший московский «Спартак», назначен главным редактором футбольных трансляций Дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ». Об этом сообщается в четверг, 16 февраля, на сайте телеканала.

«Валерий Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 г, — говорится в сообщении. — До сегодняшнего дня должность главного редактора футбольных трансляций отсутствовала в структуре «Матч ТВ».

Заместитель генерального директора «Матч ТВ» Борислав Володин уже прокомментировал назначение Карпина на новую должность.

«Мы решили усилить этот участок Валерием Карпиным, который очень эффективно показал себя в эфире «Матч ТВ» в 2016 г. в качестве футбольного эксперта и комментатора», — сказал заместитель генерального директора.

Ранее Карпин работал на телеканале в качестве эксперта.

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