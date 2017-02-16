Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ»
Москва, 16 февраля 2017, 15:28 — REGNUM Футбольный специалист Валерий Карпин, ранее возглавлявший московский «Спартак», назначен главным редактором футбольных трансляций Дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ». Об этом сообщается в четверг, 16 февраля, на сайте телеканала.
«Валерий Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 г, — говорится в сообщении. — До сегодняшнего дня должность главного редактора футбольных трансляций отсутствовала в структуре «Матч ТВ».
Заместитель генерального директора «Матч ТВ» Борислав Володин уже прокомментировал назначение Карпина на новую должность.
«Мы решили усилить этот участок Валерием Карпиным, который очень эффективно показал себя в эфире «Матч ТВ» в 2016 г. в качестве футбольного эксперта и комментатора», — сказал заместитель генерального директора.
Ранее Карпин работал на телеканале в качестве эксперта.