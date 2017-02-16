Инфантино: ЧМ-2026 могут принять 3-4 страны
«ЧМ 2026 г. может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них»
Берн, 16 февраля 2017, 15:11 — REGNUM Чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 г. могут принять три-четыре страны, каждая из которых предоставит от несколько стадионов для проведения турнира. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«ЧМ 2026 г. может пройти в 3−4 странах на 4−5 стадионах в каждой из них», — сказал он.
Напомним, совет ФИФА в январе 2017 г. в Цюрихе одобрил увеличение числа участников финальной части ЧМ. Начиная с турнира 2026 года, в состязании будут участвовать не 32, а 48 национальных команд.
Утверждение формулы проведения будущих ЧМ намечено на март текущего года. Предположительно, участниками финальной стадии турниров станут 16 групп, в которые войдут по 3 команды.
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