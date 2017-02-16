Депутаты Госдумы обсудят Параолимпиаду с руководством МПК

Москва, , 15:07 — REGNUM Обращение президенту Международного параолимпийского комитета (МПК) Филипу Крэйвену с предложением обсудить ситуацию с российскими параолимпийцами направил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), передает корреспондент 16 февраля.

МПК в августе 2016 года принял решение об отстранении российских спорстменов от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации.

«Я направлял обращение президенту Международного параолимпийского комитета господину Крэйвину с предложением встретиться в Москве или у них встретиться — и провести переговоры по дорожной карте», — сказал глава комитета на заседании.

Встреча может состоятся на следующей недели в Германии. «Делегацию может возглавить первый зампредседателя комитета, наш прославленный хоккеист, известный во всем мире Вячеслав Фетисов», — сказал Дегтярев.

Параолимпийский комитет России выступил с заявлением после отказа Международного Параолимпийского комитета разрешить российским спортсменам выступать в международных квалификационных соревнованиях к зимним Параолимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. В заявлении указано, что ПКР будет отстаивать законные права российских параолимпийцев в соответствии с российским и международным законодательством и не откажется от продолжения подготовки российских спортсменов-инвалидов к зимним Параолимпийским Играм в Корее.

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