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Матч женской Евролиги УГМК — «Надежда» завершился победой УГМК

Спорт
УГМК и курское «Динамо» стали победителями в группах, а «Надежда» довольствуется вторым местом
Баскетбол Баскетбол

Екатеринбург, 16 февраля 2017, 20:38 — REGNUM  Сегодня в женской баскетбольной Лиге чемпионов встретились две российские команды.

  • УГМК (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбургская область) 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 28:22)

Как и курское «Динамо», екатеринбурженки заняли первое место в своей группе, а оренбургская «Надекжда» осталась второй. Впереди у них ещё по одному матчу на групповом этапе, а затем игры плей-офф.

Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Евролиги можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Баскетбол. Курское «Динамо» в Евролиге идёт без поражений

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