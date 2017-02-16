Матч женской Евролиги УГМК — «Надежда» завершился победой УГМК

УГМК и курское «Динамо» стали победителями в группах, а «Надежда» довольствуется вторым местом

Екатеринбург, , 20:38 — REGNUM Сегодня в женской баскетбольной Лиге чемпионов встретились две российские команды.

УГМК (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбургская область) 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 28:22)

Как и курское «Динамо», екатеринбурженки заняли первое место в своей группе, а оренбургская «Надекжда» осталась второй. Впереди у них ещё по одному матчу на групповом этапе, а затем игры плей-офф.

Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Евролиги можно посмотреть здесь.

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