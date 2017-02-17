В КХЛ: сегодня сыграно 12 матчей
В регулярном чемпионате сыграно 856 матчей из 870. Осталось сыграть всего 14 матчей
Кемерово, 16 февраля 2017, 23:17 — REGNUM Фантастически много овертаймов и серий буллитов. И ведь далеко не для всех матчи имели турнирное значение. А по участию в Кубке Гагарина на Западе всё ясно, а на Востоке только «Сибирь» ещё может ворваться в плей-офф, но шансы её минимальны.
Результаты матчей, сыгранных 16 февраля.
- «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Металлург» (Новокузнецк) 2:3 ОТ (0:0 2:0 0:2 0:1)
- «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омская область) 2:3 Б (2:0 0:1 0:1 0:0 0:1)
- «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Сибирь» (Новосибирская область) 3:2 ОТ (1:1 1:0 0:1 1:0)
- «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) 2:1 ОТ (1:1 0:0 0:0 1:0)
- «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 4:2 (2:1 2:0 0:1)
- ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 4:2 (3:1 1:1 0:0)
- «Витязь» (Московская область) — «Амур» (Хабаровск) 2:3 Б (0:0 2:0 0:2 0:0 0:1)
- СКА (Санкт-Петербург) — ХК «Сочи» (Сочи) 6:2 (3:1 2:0 1:1)
- «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 2:1 Б (1:0 0:0 0:1 0:0 1:0)
- «Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) 2:1 ОТ (0:0 0:1 1:0 1:0)
- «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Ак Барс» (Казань) 4:5 (2:1 1:1 1:3)
- «Динамо» (Рига, Латвия) — «Лада» (Тольятти) 2:1 ОТ (0:1 0:0 1:0 1:0)
Положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ можно посмотреть здесь.
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