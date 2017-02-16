Австралийский пловец Грант Хэкетт обвинил брата в избиении

Однако в агрессивном поведении подозревают самого спортсмена

Канберра, , 14:31 — REGNUM Трёхкратный олимпийский чемпион в плавании вольным стилем, австралиец Грант Хэкетт заявил о том, что его избил собственный брат. Свою фотографию с кровоподтеком на лице спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

«Мой брат даёт комментарии для СМИ. Но любой знает, что он избил меня. Каждый знает, что он очень злой человек», — пишет Хэкетт в комментарии к фото.

Как сообщает Reuters, ранее родители 36-летнего пловца заявляли о том, что их сын пропал, однако Хэкетта нашли. 15 февраля спортсмена задерживала полиция — мужчину подозревали в агрессивном поведении по отношению к родным.

В тот день отец пловца позвонил в полицию, сообщив о буйном поведении сына. Старший брат Гранта по имени Крэг объяснил, что семья пыталась самостоятельно справиться с агрессивным мужчиной, однако им это не удалось.

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