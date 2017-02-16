«Флорида» переиграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Сан-Хосе, США, , 13:55 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Сан-Хосе Шаркс» на своей площадке уступил «Флориде Пантерз». Встреча, прошедшая 15 февраля в Сан-Хосе, завершилась в овертайме со счетом 5:6.

В составе хозяев площадки голевыми действиями отличились Брент Бернс, Джоэль Уорд, Марк-Эдуард Власик, Джо Павелски (дубль). У гостей шайбы забросили Ник Бьюгстад (дубль), Александр Барков (дубль), Юсси Йокинен и Джонатан Юбердо.

После пятидесяти пяти матчей в чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» пока занимает одиннадцатое место на «Востоке», имея в активе 60 очков. Клуб «Сан-Хосе Шаркс», набравший 74 балла после пятидесяти восьми игр, находится на третьей позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Флорида Пантерз» (Флорида) — 5:6.

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