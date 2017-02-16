«Филадельфия» уступила «Калгари» в матче НХЛ

Калгари, Канада, , 12:25 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Калгари Флэймз» на своей площадке переиграл «Филадельфию Флайерз». Встреча, прошедшая 15 февраля в Калгари, завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей голевыми действиями отметились Мэттью Ткачак, Ти Джей Броди и Марк Джордано. У гостей шайбу забросил Ник Кузинс.

После пятидесяти восьми матчей в чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» пока занимает восьмое место на «Западе», имея в активе 61 очко. Клуб «Филадельфия Флайерз», набравший 61 балл после пятидесяти семи, находится на девятой позиции на «Востоке».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

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