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«Лада» хорошо начала встречу, и гандболистки «Ростов-Дона» занервничали»

Спорт
Главный тренер донского клуба Фредерик Бужан подвел итоги встречи
Игрок «Ростов-Дона» Анна Сень
Иллюстрация: Vk.com/rostovhandball
Игрок «Ростов-Дона» Анна Сень

Ростов-на-Дону, 16 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  

«Лада» хорошо начала встречу, и «Ростов-Дон» занервничал. Гандболистки стали ошибаться и апеллировать к судьям, чего делать не стоит. В дальнейшем мы стали действовать лучше, более целостно играли в защите», — прокомментировал победу над тольяттинским клубом (29:24) наставник ростовчанок Фредерик Бужан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 16 февраля.

Гандбольный поединок состоялся в Тольятти накануне. Стоит отметить, что обе команды на сегодняшний день лидируют в российском чемпионате. В итоге и встреча завершилась с небольшим перевесом хозяек площадки.

Впереди у подопечных Фредерика Бужана встреча с ижевским «Университетом». Матч состоится также на выезде. «Университет» — боевая команда, способная удивить», — считает игрок ГК «Ростов-Дон» Елена Сливинская.

Ранее по теме: «У ГК «Ростов-Дон» — отличные перспективы в Кубке ЕГФ»

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Гандбол
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