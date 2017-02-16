«Лада» хорошо начала встречу, и гандболистки «Ростов-Дона» занервничали»
Ростов-на-Дону, 16 февраля 2017, 10:56 — REGNUM
«Лада» хорошо начала встречу, и «Ростов-Дон» занервничал. Гандболистки стали ошибаться и апеллировать к судьям, чего делать не стоит. В дальнейшем мы стали действовать лучше, более целостно играли в защите», — прокомментировал победу над тольяттинским клубом (29:24) наставник ростовчанок Фредерик Бужан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 16 февраля.
Гандбольный поединок состоялся в Тольятти накануне. Стоит отметить, что обе команды на сегодняшний день лидируют в российском чемпионате. В итоге и встреча завершилась с небольшим перевесом хозяек площадки.
Впереди у подопечных Фредерика Бужана встреча с ижевским «Университетом». Матч состоится также на выезде. «Университет» — боевая команда, способная удивить», — считает игрок ГК «Ростов-Дон» Елена Сливинская.
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