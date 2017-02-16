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МОК не гарантирует участия сборной России в Олимпийских играх-2018

Спорт
МОК направил России приглашение на участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, но не даёт гарантий участия в них российской сборной
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Лозанна, Швейцария, 16 февраля 2017, 03:38 — REGNUM  Олимпийский комитет России (ОКР) получил приглашение на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые будут проходить в южнокорейском Пхёнчхане, однако участие в них российской сборной пока не гарантировано. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на пресс-секретаря Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, президент МОК Томас Бах направил приглашение ОКР, как и другим национальным олимпийским комитетам на прошлой неделе, однако «решения относительно допуска команд и атлетов будут приниматься на более позднем этапе».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Международный паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 года в Пхёнчхане.

В МИД России заявили, что это решение создаёт серьёзный барьер для участия российских паралимпийцев в самих Играх. Тем не менее Паралимпийский комитет России заявил, что намерен отстаивать законные права спортсменов-инвалидов в соответствии с российским и международным законодательством и не откажется от продолжения подготовки паралимпийцев к Играм-2018.

За отстранение всей сборной России от Олимпиады в Пхёнчхане ранее высказались, в частности, глава антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти и глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн.

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Зимняя Параолимпиада в Пхенчхане-2018
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