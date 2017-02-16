В Лиге чемпионов сегодня без сенсаций
«Бавария» разгромила «Арсенал», а мадридский «Реал» убедительно переиграл «Наполи»
Мюнхен, Германия, 16 февраля 2017, 00:45 — REGNUM Сегодня прошли ещё два матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Арсенал» (Лондон, Англия) 5:1
- «Реал» (Мадрид, Испания) — «Наполи» (Италия) 3:1
Теперь через неделю будут завершены первые матчи 1/8.
Результаты матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на сайте УЕФА.
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