В Лиге чемпионов сегодня без сенсаций Спорт «Бавария» разгромила «Арсенал», а мадридский «Реал» убедительно переиграл «Наполи»

Мюнхен, Германия, , 00:45 — REGNUM Сегодня прошли ещё два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Арсенал» (Лондон, Англия) 5:1

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Арсенал» (Лондон, Англия) «Реал» (Мадрид, Испания) — «Наполи» (Италия) 3:1 Теперь через неделю будут завершены первые матчи 1/8. Результаты матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на сайте УЕФА. Читайте ранее в этом сюжете: ПСЖ разгромил «Барселону», а «Бенфика» победила дортмундскую «Боруссию»

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