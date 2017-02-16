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«Реал» (Мадрид) одержал уверенную победу над «Наполи»

Спорт
«Реал» (Мадрид) имеет отличные шансы пройти в следующий этап соревнований, осталось только не проиграть в ответной встрече с разницей более, чем в 2 мяча
Победа «Реал» (Мадрид)
Иллюстрация: Realmadrid.com
Победа «Реал» (Мадрид)

Мадрид, 16 февраля 2017, 00:41 — REGNUM  15 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между командами «Реал» (Мадрид) и «Наполи». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «сливочных».

На 8-й минуте матча вингер сборной Италии Лоренцо Инсинье открыл счет в матче после ошибки Кейлора Наваса точным ударом в ближний угол с 35-ти метров — 0:1. Ассистом отметился Марек Гамшик.

Через 11 минут французский форвард Карим Бензема сравнял счет ударом головы после навеса Даниэля Карвахаля — 1:1.

В начале второго тайма немецкий хавбэк Тони Кроос вывел свою команду вперед точным низовым ударом в ближний угол после прострела Криштиану Роналду — 2:1.

На 54-й минуте бразильский опорный полузащитник Каземиро забил ошеломительный гол ударом слета внешней стороной стопы с 30-ти метров в дальнюю шестерку — 3:1.

«Реал» (Мадрид) имеет отличные шансы пройти в следующий этап соревнований, осталось только не проиграть в ответной встрече с разницей более, чем в 2 мяча.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Родригес.

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Гамшик, Зилиньски, Диавара, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина.

Голы: Инсинье 8 — 0:1, Бензема 19 — 1:1, Кроос 49 — 2:1, Каземиро 54 — 3:1.

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