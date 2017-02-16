Волейбол, Лига чемпионов. Российские клубы вышли в плей-офф
В групповом турнире россиянам осталось сыграть по одному матчу, но вопрос с выходом в стадию плей-офф уже решён
Москва, 16 февраля 2017, 00:26 — REGNUM Матчи российских клубов 15 февраля принесли следующие результаты.
- «Халкбанк» (Турция) — «Белогорье» (Белгород) 3:2 (25:19, 22:25, 25:14, 22:25, 15:8)
- «Динамо» (Москва) — «Истанбул ББ» (Турция) 3:0 (25:21, 25:22, 27:25)
- «Пари-Воллей» (Франция) — «Зенит-Казань» (Казань) 0:3 (19:25, 21:25, 20:25)
«Белогорье» даже в случае неудачи в последнем матче должно пролйти в плей-офф как одна из лучших команд, занявших в своих группах третьи места.
Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.
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