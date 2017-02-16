В Единой Лиге ВТБ сегодня прошли два матча
Победили те, кто стоит выше в таблице, «Химки» и «Локомотив-Кубань»
Саратов, 15 февраля 2017, 22:29 — REGNUM Результаты матчей, сыгранных 15 февраля.
- «Автодор» (Саратов) — «Химки» (Химки) 109:118 (28:26, 26:31, 30:31, 25:30)
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» (Астана, Казахстан) 67:59 (20:18, 12:17, 17:15, 18:9)
Завтра в Единой Лиге ВТБ встретятся «Нижний Новгород» с УНИКСом и «Зенит» с ЦСКА.
Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.
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