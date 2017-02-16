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КХЛ: в регулярном чемпионате сегодня сыграно 2 матча

Спорт
Всего в регулярном чемпионате сыграно 844 матча из 870. До старта Кубка Гагарина осталось сыграть всего 26 матчей

Челябинск, 15 февраля 2017, 23:34 — REGNUM  Сегодня в КХЛ сыграно два матча, дерби Челябинской области и дерби центральной Европы.

  • «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) 2:1 (0:0 0:1 2:0)
  • «Слован» (Братислава, Словакия) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 7:5 (3:0 1:1 3:4)

Положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: КХЛ: Сыграно 12 матчей, и ЦСКА снова лидирует в регулярном чемпионате

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