КХЛ: в регулярном чемпионате сегодня сыграно 2 матча
Всего в регулярном чемпионате сыграно 844 матча из 870. До старта Кубка Гагарина осталось сыграть всего 26 матчей
Челябинск, 15 февраля 2017, 23:34 — REGNUM Сегодня в КХЛ сыграно два матча, дерби Челябинской области и дерби центральной Европы.
- «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) 2:1 (0:0 0:1 2:0)
- «Слован» (Братислава, Словакия) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 7:5 (3:0 1:1 3:4)
Положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ можно посмотреть здесь.
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