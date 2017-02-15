Баскетбол. Курское «Динамо» в Евролиге идёт без поражений

Курск, , 21:42 — REGNUM Единственном матче с участием россиянок, проведённый 15 февраля, принёс следующий результат.

«Динамо» (Курск) — «Скио» (Италия) 70:64 (24:15, 11:15, 18:19, 17:15)

Завтра, 16 февраля, в рамках Евролиги между собой сыграют екатеринбургская УГМК и оренбургская «Надежда». Уральские команды лидируют в Группе B Евролиги, занимая первое и второе места, причём на первом идёт УГМК.

Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Евролиги можно посмотреть здесь.