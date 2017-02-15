Гандбол, женская Суперлига. «Ростов-Дон» остаётся непобедимым Спорт На этот раз в гостях побеждены гандболистки тольяттинской «Лады», идущей третьей в турнирной таблице

Тольятти, Самарская область, , 21:20 — REGNUM Результаты матча, состоявшегося 15 февраля в Тольятти. «Лада» (Тольятти) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 24:29 Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

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