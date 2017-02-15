Гандбол, Суперлига. 14-й тур. «Сунгуль» обыграл «Пермских медведей» Спорт «Пермские медведи» проиграли у себя дома, в Перми, и теперь только одно очко отделяет их от непопадания в «Этап победителей» (шесть лучших команд) и, соответственно, от попадания в «Этап проигравших» (остальные шесть команд)

Пермь, , 21:03 — REGNUM Результат единственного матча 14-го тура, сыгранного 15 февраля. «Пермские медведи» (Пермь) — «Сунгуль» (Снежинск) — 26:28 Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

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