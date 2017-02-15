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Немецкая биатлонистка Дальмайер победила в индивидуальной гонке на 15 км

Спорт
Лаура Дальмайер пробежала дистанцию за 41 минуту 30,1 секунды, сделав один промах

Хохфильцен, Австрия, 15 февраля 2017, 19:28 — REGNUM  Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заняла первое место в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает «Р-Спорт».

Спортсменка из ФРГ пробежала дистанцию за 41 минуту 30,1 секунды, совершив лишь один промах на огневых рубежах. Второе место в гонке досталось биатлонистке из Чехии Габриэле Коукаловой, которая отстала от Дальмайер на 24,7 секунды, также сделав один промах. Бронзу завоевала итальянка Алексия Рунггальдьер, не допустившая ни одного промаха на всех огневых рубежах.

Чемпионат мира по биатлону, проходящий в австрийском Хохфильцене, завершится 19 февраля.

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