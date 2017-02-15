На стадионе «Нижний Новгород» началось раскружаливание

Нижний Новгород, , 19:06 — REGNUM В Нижнем Новгороде на стадионе, строящемся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, начался процесс раскружаливания, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. Этот этап включает в себя установку внутреннего опорного кольца металлоконструкций над трибунами в окончательное проектное положение.

Строители должны выполнить демонтаж временных поддерживающих элементов и вес металлоконструкций над трибунами распределится на 44 опорные железобетонные колонны. Внутреннее кольцо опустится на 33 см и будет окончательно зафиксировано в этом положении.

Перед началом раскружаливания специалисты проверили все болтовые соединения, был произведен расчет осадки металлоконструкций и их подготовка к процессу опускания. Полностью закончить этот процесс планируется за двое суток.

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Одновременно с этим на стадионе также ведутся масштабные работы по устройству стен и перегородок из газосиликатных блоков, возводятся тепловые контуры, параллельно на площадке продолжается монтаж инженерных сетей внутри здания стадиона и за его периметром, начаты работы по прокладке внутриплощадочных сетей связи и телефонизации, смонтировано пять лифтов. В зданиях входных групп ведется работа по устройству наружных стен и перегородок, проводятся кровельные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе ¼ финала.

Новый стадион является ключевым объектом подготовки региона к чемпионату мира. Одновременно с ним к турниру будет подготовлено более 40 инфраструктурных объектов. В частности, к чемпионату в Нижнем Новгороде планируется построить несколько тренировочных полей, которые после проведения мундиаля будут отданы детско-юношеским спортивным школам.

На сегодня Нижегородская область отстает от графика строительства тренировочных баз. Самое серьезное отставание от графика идет на строительстве тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске. После вмешательства ФАС РФ действие контракта на выполнение работ на этом объекте было остановлено. В настоящее время был проведен новый конкурс и определен его победитель, который должен приступить к работе в ближайшее время.

Кроме того, государственная экспертиза дала отрицательное заключение по проекту реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде из-за замечаний, предъявленных к проекту со стороны МВД РФ и МЧС РФ. В результате отставание от графика на этом объекте составляет около двух месяцев. Планируется, что отставание будет ликвидировано в летние месяцы 2017 года

Также возникли проблемы при строительстве тренировочной площадки в микрорайоне Мещерское Озеро в Нижнем Новгороде. Причина отставания — отсутствие необходимых средств, которые должны быть предоставлены федеральным бюджетом.

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В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко во время визита в Нижний Новгорода в конце января 2017 года заявлял, что «вызывает некоторые опасения» процесс подготовки гостиничного фонда проведению чемпионата мира по футболу.