Турция подала заявку на проведение ЧЕ-2024 по футболу

Анкара, , 13:04 — REGNUM Глава федерации футбола Турции Йылдырым Демирорен заявил, что страна подаст заявку на проведение Чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2024 году, сообщает Associated Press.

Турция официально предоставит заявку 2 марта, это станет четвертой попыткой провести чемпионат в стране. Ранее Анкара подавала заявку на проведение чемпионата в 2020 году, но отозвала её, чтобы более серьезно подготовиться.

«Турция единственная страна в Европе в мире, которая за последние несколько лет вложила средства в строительство 32 стадионов… Мы считаем, что на этот раз мы заслужили право принять чемпионат на своей территории», — заявил Демирорен.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит каждые четыре года. Последний турнир, состоявшийся в 2016 году, принес победу сборной команде Португалии, которая завоевала эту награду впервые в своей истории.