1/16 финала Лиги Европы: «Краснодар» готовится сразиться с «Фенербахче»

Краснодар, , 12:50 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» уже завтра, 16 февраля, на своем стадионе проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2016/2017 с турецким «Фенербахче». Судить игру доверено бригаде арбитров из Словакии. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе клуба, в качестве главного арбитра команды на поле выведет 32-летний Иван Кружляк.

Он уже по одному разу обслуживал матчи с участием как «Краснодара», так и «Фенербахче», оба они прошли в рамках групповых этапов Лиги Европы УЕФА и закончились с одинаковым счетом 1:1. Как отметили в клубе, при судействе Кружляка турецкие клубы никогда не выигрывали (одно поражение, одна ничья), а российские — никогда не проигрывали (одна победа и три ничьих).

Помогать Ивану Кружляку 16 февраля в Краснодаре будут Мартин Балко и Томаш Сомолани, а также дополнительные ассистенты Марио Влк и Томаш Мокош. Резервный судья — Петер Кралович.

«Краснодар» и «Фенербахче» никогда ранее не встречались. Краснодарские футболисты пересекалась с представителями Турции на футбольном поле лишь однажды — летом 2012 года на сборе в Австрии в товарищеском матче «горожане» разгромили клуб «Истанбул ББ» со счетом 4:1.

«Настрой на матчи с «Фенербахче» в Лиге Европы у нас самый серьезный. В прошлом сезоне на этой же стадии турнира мы противостояли «Спарте» и выглядели не лучшим образом. Сейчас мы провели работу над ошибками, и будем играть уже по-другому», — прокомментировал предстоящую встречу полузащитник ФК «Краснодар» Вячеслав Подберезкин.

По его словам, у команды будет «запредельная самоотдача», тем более, первый матч краснодарские футболисты проведут на своем стадионе.

«Думаю, поддержать нас придёт много болельщиков, и мы дадим турецкой команде настоящий бой», — добавил Подберезкин.

Болельщики собираются поддержать и турецкий «Фенербахче», который в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы на своем официальном сайте обратился к своим фанатом. В частности, стамбульцы попросили болельщиков отказаться от политических лозунгов и баннеров, не нарушать дисциплину, не выбегать на футбольное поле, пишет издание «Спорт-Экспресс». Также болельщикам рекомендовано не поддаваться на возможные провокации и сосредоточиться на поддержке собственного клуба.

Добавим, что если по сумме результатов игр в Краснодаре и Стамбуле счет будет равным, в 1/8 финала выйдет команда, забившая больше голов на выезде. В случае, если и этот показатель окажется у соперников идентичным, будет назначено дополнительное время, в ходе которого правило «выездного гола» продолжит действовать. Если два экстра-тайма по 15 минут не принесут результата, победитель в паре определится в серии послематчевых пенальти.

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