«Виннипег» переиграл «Даллас» в матче НХЛ

Виннипег, Канада, , 12:47 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Виннипег Джетс» на своей площадке переиграл «Даллас Старз». Встреча, прошедшая 14 февраля в Виннипеге, завершилась со счетом 5:2.

Героем встречи стал форвард «Джетс» Патрик Лайне, который оформил хет-трик.

После пятидесяти девяти матчей в чемпионате НХЛ «Виннипег Джетс» пока занимает одиннадцатое место на «Западе», имея в активе 56 очков. Клуб «Даллас Старз», набравший 54 балла после пятидесяти восьми игр, находится на двенадцатой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Даллас Старз» (Даллас) — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

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