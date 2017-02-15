ЦСКА продлил договор с Жамалетдиновым

Москва, , 12:27 — REGNUM Генеральный директор профессионального футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев продлил контракт с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Подробности трудового договора и период его действия не уточняются. Перезаключение контракта произошло в испанском Кампоаморе, куда Бабаев прибыл днем раньше.

«В ходе визита Роман Юрьевич пообщается с представителями тренерского штаба и футболистами, а также посетит товарищеский матч армейцев с испанской «Картахеной», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», в составе первой команды ЦСКА Жамалетдинов провел один матч, выйдя против «Енисея» в Кубке России. Встреча завершилась счетом 1:2 в пользу красноярского клуба. 19-летний нападающий является лучшим бомбардиром ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов текущего сезона: на счету Жамалетдинова и Федора Чалова по 5 мячей.