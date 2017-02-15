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«Соперник «Ростов-Дона» в Кубке ЕГФ — лучший гандбольный проект во Франции»

Спорт
Наставник донской команды прокомментировал результаты жеребьевки
Тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан
Иллюстрация: Vk.com/rostovhandball
Тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан

Ростов-на-Дону, 15 февраля 2017, 10:48 — REGNUM  

«Гандбольный клуб «Брест» — один из сильнейших во Франции. В прошлом сезона команда выиграла Кубок Франции. Это лучший гандбольный проект в стране на сегодняшний день. Ростовчанкам предстоят трудные матчи, выиграть в Бресте очень сложно», — прокомментировал результат жеребьевки четвертьфинала Кубка ЕГФ рулевой ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 15 февраля.

По словам наставника, то, что ответный мат с француженками пройдет на Дону, даёт хороший шанс победить соперника, но не стоит сбрасывать со счетов первую игру. Встреча пройдет на выезде, и она также очень важна.

«Мы должны сыграть так же сильно, как в ответных поединках с «Битигхаймом» и «Биасеном». Тогда у нас будут реальные шансы на успех. Выиграть у «Бреста» будет нелегко, но мы настроены на победу», — добавил рулевой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Вене состоялась жеребьевка раунда плей-офф Кубка ЕГФ, по результатам которой дружина Фредерика Бужана встретится с «Брестом» из Франции. Первый матч будет выездным, он пройдет 4 или 5 марта, ответную встречу ростовчанки проведут дома 11 марта. Гандбольные клубы поборются за выход в полуфинал Кубка ЕГФ, который состоится в апреле.

Читайте ранее в этом сюжете: «У ГК «Ростов-Дон» – отличные перспективы в Кубке ЕГФ»

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