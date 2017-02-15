Австралийский велогонщик Перкинс намерен выступать за Россию

Официального решения на этот счет пока нет

Канберра, , 10:28 — REGNUM Австралийский спортсмен Шейн Перкинс, дважды завоевавший титул чемпиона мира в велогонках, призер Олимпиады в Лондоне в 2012 году, сменил спортивное гражданство на российское. Об этом Перкинс написал 15 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

«Федерация велосипедного спорта России дает мне возможность осуществить мечту и выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Это значит для меня очень многое, поскольку мой отец выступал на Играх-1964 в Токио», — сообщает спортсмен.

В 2012 году на Олимпийских играх в столице Великобритании Перкинс завоевал бронзовую медаль в спринте.

По словам генерального директора Федерации велосипедного спорта России Юрия Кучерявого, Перкинс действительно способен усилить спринтерскую команду российской сборной, однако официального решения на этот счет пока нет.

«Он находился на сборе с нашей спринтерской командой и был восхищен уровнем нашей централизованной подготовки. Нам он интересен с точки зрения выступления в командном спринте, где у нас нет третьего человека», — пояснил Кучерявый в беседе с «Р-Спорт».