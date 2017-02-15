Ди Мария о разгроме «Барселоны»: «Это невероятно»

««Барселона» еще может отыграть четыре мяча»

Париж, , 10:01 — REGNUM Нападающий парижского «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Разгром «Барселоны» в мой день рождения — это невероятно, — сказал Ди Мария. — Идеальный матч».

При этом нападающий добавил, что в следующей игре «ПСЖ» нужно играть также, чтобы рассчитывать на общий успех в противостоянии с каталонским клубом.

«Ч считаю, что «Барселона» еще может отыграть четыре мяча», — говорит Ди Мария.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля «ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 4:0.

Ответный матч пройдет в Барселоне 8 марта.

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