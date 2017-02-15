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Малкин помог «Питтсбургу» переиграть «Ванкувер»

Спорт
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 4:0

Питтсбург, США, 15 февраля 2017, 07:53 — REGNUM  В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке переиграл «Ванкувер Кэнакс». Встреча, прошедшая 14 февраля в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:0.

Героем матча признан российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся заброшенной шайбой и записавший на свой счет голевую передачу.

После пятидесяти пяти матчей в чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» пока занимает второе место на «Востоке», имея в активе 77 очков. Клуб «Ванкувер Кэнакс», набравший 56 баллов после пятидесяти семи игр, находится на десятой позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

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