Лондон, , 05:30 — REGNUM Британские ученые сделали вывод о вреде футбола для мозга, передает Associated Press.

Исследование британских ученых (как заявляется, оно началось 40 лет назад) из Университетского колледжа Лондона и Национального госпиталя Великобритании установило, что многократные удары мячом по голове в футболе могут стать причиной болезни Альцгеймера.

К выводу об опасности футбола для мозга ученые пришли после того, как исследовали препарированные мозги погибших футболистов — четыре из шести имели признаки болезни Альцгеймера, хроническую травматическую энцефалопатию.

Критики исследования в Великобритании уже заявили, что ученые сделали тенденциозный вывод на слишком малой выборке случаев.

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что проведет «независимое, надежное и тщательное» исследование совместно финансирование с профсоюзом игроков. С критикой исследования выступило также Общество Альцгеймера.

Как известно, «упражнения являются одним из лучших способов снизить риск развития слабоумия», — заявил Джеймс Пикетт, научный руководитель общества Альцгеймера.

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