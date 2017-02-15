Ямайский спортсмен стал обладателем премии уже в четвёртый раз

Монако, , 04:59 — REGNUM Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт признан лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Academy. Церемония вручения престижной спортивной премии состоялась 14 февраля в Монако.

Усейн Болт стал обладателем премии уже в четвертый раз. Ранее он получал награду в 2009, 2010 и 2013 годах.

Спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, ставшая четырёхкратной олимпийской чемпионкой по итогам Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В номинации «Прорыв года» победил немецкий автогонщик Нико Росберг, который впервые стал чемпионом мира в «Формуле-1», после чего объявил о завершении карьеры. Награду в номинации «Возвращение года» получил американский пловец Майкл Фелпс, завоевавший на Олимпиаде-2016 пять золотых и одну серебряную медаль.

Напомним, в январе этого года лишил Усейна Болта золотой медали, завоёванной в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, из-за положительной допинг-пробы его партнёра.

Читайте ранее в этом сюжете: Усейн Болт вернул «золото» Олимпиады-2008 по требованию МОК