ПСЖ разгромил «Барселону», а «Бенфика» победила дортмундскую «Боруссию»

Париж, , 01:13 — REGNUM Мнения экспертов о том, что «Барселона» имеет в этом году наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов, было решительно опровергнуто парижанами в матче 1/8 финала. За это, кроме всего прочего, мы все и любим футбол.

ПСЖ (Франция) — «Бавселона» (Испания) 4:0

ПСЖ (Франция) — «Бавселона» (Испания) «Бенфика» (Португалия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 1:0

Завтра в 1/8 встретятся «Бавария» с «Арсеналом» и «Реал» с «Наполи». Трудно предположить, что победная для хозяев полей серия не продолжится, но это станет известно только завтра.