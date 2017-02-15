ПСЖ разгромил «Барселону», а «Бенфика» победила дортмундскую «Боруссию»
Начало весенней части Лиги чемпионов оказалось весьма горячим
Париж, 15 февраля 2017, 01:13 — REGNUM Мнения экспертов о том, что «Барселона» имеет в этом году наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов, было решительно опровергнуто парижанами в матче 1/8 финала. За это, кроме всего прочего, мы все и любим футбол.
- ПСЖ (Франция) — «Бавселона» (Испания) 4:0
- «Бенфика» (Португалия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 1:0
Завтра в 1/8 встретятся «Бавария» с «Арсеналом» и «Реал» с «Наполи». Трудно предположить, что победная для хозяев полей серия не продолжится, но это станет известно только завтра.
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