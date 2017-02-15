КХЛ: Сыграно 12 матчей, и ЦСКА снова лидирует в регулярном чемпионате
СКА дома проиграл «Спартаку» и уступил текущее первое место армейцам из Москвы
Новосибирск, 15 февраля 2017, 00:55 — REGNUM Регулярный чемпионат стремительно движется к завершению, и вопросов остаётся всё меньше. Не вполне ясно, кто же станет первым в регулярном чемпионате, зато известен победитель на Востоке. Но по составу участников Кубка Гагарина от Востока остаётся довольно много вопросов.
- «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирская область) 2:1 ОТ (1:1 0:0 0:0 1:0)
- «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) 3:1 (3:1 0:0 0:0)
- «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Новокузнецк) 7:2 (1:1 2:0 4:1)
- «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Авангард» (Омская область) 2:3 ОТ (1:1 1:1 0:0 0:1)
- «Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 2:3 ОТ (0:0 1:2 1:0 0:1)
- «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Лада» (Тольятти) 8:3 (2:2 4:1 2:0)
- «Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) 3:2 (0:1 1:1 2:0)
- «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) «Нефтехимик» (Нижнекамск) 3:2 ОТ (1:1 1:0 0:1 1:0)
- ЦСКА (Москва) — ХК «Сочи» (Сочи) 4:3 (1:0 3:2 0:1)
- «Витязь» (Московская область) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 5:3 (1:1 1:1 3:1)
- СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) 2:4 (1:2 0:2 1:0)
- «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) — «Слован» (Братислава, Словакия) 4:5 ОТ (1:2 1:1 2:1 0:1)
Положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: КХЛ: До конца регулярного чемпионата осталось пять дней
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