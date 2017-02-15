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«Бенфика» одержала минимальную победу над «Боруссией»

Спорт
«Бенфике» удалось не пропустить на своем поле, что увеличивает шансы на проход в 1/4 финала Лиги Чемпионов, осталось только не проиграть в Дортмунде с разницей больше, чем в 1 мяч

Лиссабон, 15 февраля 2017, 00:40 — REGNUM  14 февраля в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» был разыгран первый матч 1/8 финала самого престижного клубного турнира в Европе между командами «Бенфика» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «орлов».

На 49-й минуте матча греческий форвард Константинос Митроглу открыл счет в матче, замкнув мяч практический в пустые ворота после скидки бразильского защитника Луизао — 1:0.

«Бенфике» удалось не пропустить на своем поле, что увеличивает шансы на проход в ¼ финала Лиги Чемпионов, осталось только не проиграть в Дортмунде с разницей больше, чем в 1 мяч.

Составы на матч:

«Бенфика»: Мораес, Луизао, Линделёф, Элизеу, Нелсиньо, Фейса, КАррильо, САльвио, Пицци, Митроглу, Силва.

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Дурм, Дембеле, Геррейро, Вайгль, Ройс, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Никола Риццоли.

Голы: Митроглу 49 — 1:0.

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