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«ПСЖ» разгромил «Барселону» в фантастическом матче

Спорт
Команда Унаи Эмери практически обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, осталось только не проиграть в гостях со счетом 4:0, 5:1 и так далее
Игроки «ПСЖ»
Иллюстрация: Psg.fr
Игроки «ПСЖ»

Париж, 15 февраля 2017, 00:38 — REGNUM  14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между чемпионами своих стран: «ПСЖ» и «Барселоной». Матч завершился с разгромным счетом 4:0 в пользу парижан.

На 18-й минуте матча вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария открыл счет в матче мощным ударом со штрафного (23 метра до ворот) — 1:0.

В конце первого тайма молодой немецкий оттянутый форвард Юлиан Дракслер увеличил разрыв в счете «бильярдным» ударом с острого угла после разрезающего паса опорного полузащитника Марко Верратти — 2:0.

Через 10 минут после свистка на второй тайм Анхель Ди Мария оформил дубль в свой 29-й День Рождения дальний ударом (24 метра) с левой ноги в правый верхний угол — 3:0 — Это разгром!

На 72-й минуте матча уругвайский форвард Эдинсон Кавани в свой День Рождения забил точным ударом в ближний угол ворот Марк-Андре Тер Штегена после разрезающего паса бельгийского правого защитника Томаса Меньё — 4:0.

Команда Унаи Эмери практически обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, осталось только не проиграть в гостях со счетом 4:0, 5:1 и так далее.

Составы на матч:

«ПСЖ»: Трапп, Кимпембе, Маркиньос, Меньё, Курзава, Верратти, Матюиди, Рабио, Кавани, Ди Мария, Дракслер.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Бускетс, Иниеста, Гомес, Суарес, Месси, Неймар.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Голы: Ди Мария 18 — 1:0, Дракслер 40 — 2:0, Ди Мария 55 — 3:0, Кавани 72 — 4:0.

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