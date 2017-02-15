Волейбол, женская Суперлига. «Динамо» из Краснодара проиграло «Протону» Спорт Московское «Динамо» победило «Ленинградку» и лидирует в первенстве

Саратов, , 23:51 — REGNUM Два матча 17-го тура закончились победами хозяек. «Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Краснодар) 3:0 (25:20, 30:28, 26:24)

(25:20, 30:28, 26:24) «Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 3:0 (25:19, 25:14, 26:24) Положение команд в розыгрыше женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь или более подробно здесь.

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