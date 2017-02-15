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Усейн Болт объяснил, почему он не жалеет о своем уходе из спорта

Спорт
Усейн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира
Усэйн Болт (в центре)
Nick Webb
Усэйн Болт (в центре)

Монако, 14 февраля 2017, 23:48 — REGNUM  Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что не жалеет о своем решении покинуть легкую атлетику, так как он достиг всего, чего хотел, сообщает 14 февраля Reuters.

«Я задал Майклу Джонсону (американский легкоатлет, спринтер — прим. ИА REGNUM ) этот же самый вопрос. Я спросил его, почему он хочет уйти из спорта, когда достиг самой вершины. Он сказал, что добился в легкой атлетике всего, чего хотел, больше не было необходимости продолжать свою карьеру. Теперь я понимаю, что он имел в виду», — заявил Болт.

«Я только что добился всего, чего хотел добиться в спорте», — добавил Болт.

Как передавало ИА REGNUM, 25 января МОК лишил золотых медалей Олимпиады-2008 членов эстафетной команды Ямайки Усейна Болта, Асафа Пауэлла, Майкла Фрэйтера и Несту Картера в связи с обнаружением в допинг-пробе последнего запрещённого препарата туринабола.

Отметим, что лишившись одного золота, Усейн Болт остаётся восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ямайскому спринтеру принадлежит мировой рекорд в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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