Баскетбол, Премьер-лига. Аутсайдер остаётся аутсайдером
Команда Ногинска уступила дома гостьям из Казани и безнадёжно остаётся на последнем месте
Ногинск, Московская область, 14 февраля 2017, 22:50 — REGNUM Сегодня сыгран один матч 17-го тура.
- «Ногинск» — «Казаночка» (Казань) 62:85 (16:24 22:26 8:18 16:17)
Лидируют в первенстве по-прежнему УГМК, «Динамо» из Курска и оренбургская «Надежда».
Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Премьер-лиги можно посмотреть здесь или более подробно здесь.
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