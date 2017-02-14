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Баскетбол, Премьер-лига. Аутсайдер остаётся аутсайдером

Спорт
Команда Ногинска уступила дома гостьям из Казани и безнадёжно остаётся на последнем месте

Ногинск, Московская область, 14 февраля 2017, 22:50 — REGNUM  Сегодня сыгран один матч 17-го тура.

  • «Ногинск» — «Казаночка» (Казань) 62:85 (16:24 22:26 8:18 16:17)

Лидируют в первенстве по-прежнему УГМК, «Динамо» из Курска и оренбургская «Надежда».

Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Премьер-лиги можно посмотреть здесь или более подробно здесь.

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Баскетбол
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