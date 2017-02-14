Нижегородская область отстает от графика с подготовкой объектов к ЧМ-2018

Нижний Новгород, , 18:49 — REGNUM Нижегородская область отстает от графика при строительстве тренировочных баз к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом глава регионального Минспорта Сергей Панов заявил в ходе заседания областного правительства 14 февраля.

По его словам, самое серьезное отставание от графика идет на строительстве тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске.

По его словам, в настоящее время в «красной» зоне находится реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик». После вмешательства ФАС РФ действие контракта на выполнение работ на этом объекте было остановлено. В настоящее время был проведен новый конкурс и определен его победитель, который должен приступить к работе в ближайшее время.

Кроме того, государственная экспертиза дала отрицательное заключение по проекту реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде из-за замечаний, предъявленных к проекту со стороны МВД РФ и МЧС РФ. В результате отставание от графика на этом объекте составляет около двух месяцев. Планируется, что отставание будет ликвидировано в летние месяцы 2017 года

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Также возникли проблемы при строительстве тренировочной площадки в микрорайоне Мещерское озеро в Нижнем Новгороде. Причина отставания — отсутствие необходимых средств, которые должны быть предоставлены федеральным бюджетом.

По словам Панова, проект распоряжения по выделению средств уже находится на рассмотрении Минфина РФ. Ожидается, что необходимые средства поступят до конца февраля.

Несмотря на существующее отставание, областные чиновники полны оптимизма. «Мы готовимся к очень серьезному мероприятию вселенского масштаба. При строительстве и реконструкции такого количества объектов, а у нас их больше пятидесяти, неизбежны сложности. На мой взгляд, сейчас никаких критических отставаний от графика не наблюдается. О главном объекте — стадионе на 45 тыс. мест — можно твердо сказать, что все строительно-монтажные работы здесь будут завершены в 2017 году, и это определяет успех нашей подготовки», — заявил губернатор Валерий Шанцев.

При этом он потребовал ужесточить контроль сроков строительства и реконструкции спортивных объектов к ЧМ — 2018.

«Я дал указания составить еженедельный график и контролировать проведение работ на этих объектах. Сегодня все министры, руководители муниципальных органов власти, на территории которых ведется работа, знают, что спрос за выполнение этой программы будет самый требовательный и жесткий», — подчеркнул глава региона.

Процесс строительства тренировочных баз в Нижегородской области не единственное направление, где возникли проблемы при подготовке проведению ЧМ-2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что «вызывает некоторые опасения» процесс подготовки гостиничного фонда Нижнего Новгорода к проведению Чемпионата мира по футболу.

По словам Мутко, в ходе визита в Нижний Новгород в конце января он успел ознакомиться как с ходом строительства спортивных объектов, так и с процессом подготовки инфраструктуры и мест для размещения игроков и болельщиков

«Здесь мы, конечно, выразили тревогу. Мы видим отставание как минимум по одной гостинице», — заявил вице-премьер, выразив надежду, что всем задействованным сторонам, включая инвестора и городскую администрацию, удастся договориться и объект будет сдан в срок.

Состояние строящегося стадиона «Нижний Новгород» и тренировочных площадок нареканий у Мутко не вызвали. По словам чиновника, стадион должен быть сдан весной 2018 года. Тогда же на нем планируется провести несколько тестовых матчей. Это должно произойти в апреле-мае.

В продолжение темы Шанцев заявил, что также на новом стадионе можно будет провести матч между сборной правительства Нижегородской области и командой строителей стадиона.

В Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в том числе ¼ финала.

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Государственным заказчиком строительства стадиона на 45 тыс. мест является министерство спорта Российской Федерации, застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», подрядчиком — ОАО «Стройтрансгаз».

Новый стадион является ключевым объектом подготовки региона к чемпионату мира. Одновременно с ним к турниру будет подготовлено более 40 инфраструктурных объектов. В частности, к чемпионату в Нижнем Новгороде планируется построить несколько тренировочных полей, которые после проведения мундиаля будут отданы детско-юношеским спортивным школам

В апреле 2015 года Мутко пообещал, что строительство стадиона в Нижнем Новгороде будет завершено раньше срока. В ходе заседания штаба по подготовке к мундиалю он заявил, что сроки строительства можно сдвинуть «влево», в результате чего пуск стадиона в эксплуатацию можно будет провести в сентябре 2017 года. Позже сроки строительства стадиона действительно сдвинулись, но «вправо».

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