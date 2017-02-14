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В четверть Кубка ЕГФ «Ростов-Дон» встретится с «Брестом» из Франции

Спорт
Полуфиналист турнира определится в марте
Гандбол
Иллюстрация: Vk.com/rostovhandball
Гандбол

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2017, 14:42 — REGNUM  

В Вене состоялась жеребьевка раунда плей-офф Кубка ЕГФ, по результатам которой гандболистки «Ростов-Дона» узнали имена своих соперниц. Так, в четверть подопечные Фредерика Бужана встретятся с «Брестом» из Франции. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в пресс-службе донской дружины.

Первый матч состоится на выезде либо 4, либо 5 марта, ответную встречу ростовчанки проведут дома 11 марта. Оппонентки поборются за выход в полуфинал Кубка ЕГФ, куда выйдут французский «Нант» или немецкий «Метцинген». Первые полуфинальные матчи пройдут 8 или 9 апреля, ответные — 15 или 16 апреля.

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Напомним, в минувшие выходные гандбольный клуб «Ростов-Дон» взял реванш у норвежского «Биасена» и выиграл со счетом 35:21. «Впереди плей-офф, и теперь нам предстоит упорно готовиться к следующему раунду. Думаю, у нас отличные перспективы в Кубке ЕГФ», — прокомментировал главный тренер ростовчанок Фредерик Бужан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, француз Фредерик Бужан возглавил тренерский штаб ростовчанок в конце 2016 года.

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