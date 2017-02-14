В плей-офф Мировой группы Россия сыграет с Бельгией

Москва, , 14:07 — REGNUM Российская женская сборная по теннису будет играть с бельгийками в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Таковы результаты жеребьёвки, состоявшейся сегодня, 14 февраля, сообщается в официальном Twitter Кубка Федерации.

Соревнования состоятся 22−23 апреля. Россия сыграет с Бельгией, Франция — с Испанией, Германия — с Украиной, и Словакия — с Нидерландами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля во время матча между теннисистками из США и Германии в Кубке Федераций, который проходил в городе Лахайн (США), организаторы по ошибке включили гимн Третьего рейха вместо германского. После этого Ассоциация тенниса США (USTA) дважды извинилась перед германской женской сборной по теннису.

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