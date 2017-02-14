Огонь Всемирных военных игр отправился с вершины Эльбруса в Ростов-на-Дону

В Кабардино-Балкарии зажжен четвертый из пяти факелов с частичкой огня военных игр, которые пройдут в Сочи

Нальчик, , 11:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии зажгли огонь, который станет частичкой пламени огня III Всемирных военных игр в Сочи. Церемония зажжения состоялась вчера, 13 февраля, на высоте 4000 метров на южном склоне горы Эльбрус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Источником огня стали солнечные лучи, сфокусированные параболическим зеркалом. Провести торжественную церемонию было доверено спасателю Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдул-Халиму Ольмезову, покорившему Эверест первым из жителей Кабардино-Балкарии, спортсмену ЦСКА, призеру Олимпийских игр 2016 года в РИО-де-Жанейро, борцу вольного стиля Аниуару Гедуеву, сотруднику Центра горной подготовки и выживания Вооруженных Сил РФ.

В церемонии также участвовали представители Центрального штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Ставрополья. Они отправились с огнем Игр в Ростов-на-Дону, где их колонна вольется во всероссийскую эстафету III зимних Всемирных военных игр.

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Огонь Всемирных военных игр зажгут на Эльбрусе казаки-юнармейцы

Ранее, 11 и 12 февраля, огонь Всемирных военных игр вспыхнул в поселке Янтарный Калининградской области, в саамской деревне Мурманской области и на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области. Сегодня, 14 февраля еще один — пятый огонь загорится в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.