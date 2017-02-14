«Аризона» переиграла «Калгари» в матче НХЛ

Калгари, Канада, , 11:14 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Калгари Флэймз» на своей площадке уступил «Аризоне Койотс». Встреча, прошедшая 13 февраля в Калгари, завершилась со счетом 0:5.

В составе победителей голевыми действиями отметились Кристиан Дворак (дубль), Мартин Ганзал, Джордан Мартинук и Райан Уайт.

После пятидесяти семи матчей в чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» пока занимает девятое место на «Западе», имея в активе 59 очкоа. Клуб «Аризона Койотс», набравший 45 баллов после пятидесяти четырех игр, находится на тринадцатой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Аризона Койотс» (Глендэйл) — 0:5.

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