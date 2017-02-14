Боец ММА Федор Емельяненко хочет завершить карьеру с Bellator

«Я хотел бы закончить свою карьеру с Bellator»

Москва, , 10:30 — REGNUM Российский боец по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе, четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо Фёдор Емельяненко объявил о намерении подвести черту под карьерой после завершения контракта с американский организацией Bellator ММА, сообщает портал MmaMania.

«Я хотел бы закончить свою карьеру с Bellator», — пояснил Емельяненко.

При этом боец уточнил, что намерен отработать свой контракт. Он подчеркнул, что высоко ценит отношения с президентом Bellator Скоттом Кокером.

Читайте также: Федора Емельяненко возмутили детские бои на соревнованиях в Грозном