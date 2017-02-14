«Борнмут» уступил «Манчестер Сити» в матче АПЛ Спорт «Борнмут» (Борнмут) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:2

Лондон, , 08:46 — REGNUM Футбольный клуб «Борнмут» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в матче двадцать пятого тура английской Премьер-лиге (АПЛ). Встреча, прошедшая 13 февраля на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голевыми действиями отметились Рахим Стерлинг и Тайрон Мингз (автогол). После двадцати пяти матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Клуб «Борнмут», набравший 26 баллов, расположился на четырнадцатой позиции. Английская Премьер-лига (АПЛ). 25-й тур «Борнмут» (Борнмут) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:2. Читайте также: «Челси» отомстил «Арсеналу» за прошлое поражение Читайте также: Алексис Санчес принес «Арсеналу» победу над «Халлом»

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